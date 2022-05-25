Житель Броварів Київської області обіцяв допомогти з евакуацією людей з Маріуполя і закупівлею палива, але отримавши гроші, нічого не робив. Про це повідомили в прес-службі Київської міської прокуратури.
Було встановлено, що в березні 2022 року 28-річний житель Броварів представився потерпілій волонтером. За 10 тисяч гривень зловмисник пообіцяв вивезти батьків жінки з Маріуполя, який тоді постійно піддавався обстрілам.
15 березня 2022 року, отримавши від жінки гроші, підозрюваний так і не евакуював маріупольців і не збирався цього робити.
20 березня 2022 року в результаті порожніх обіцянок підозрюваного і його зволікання батьки потерпілої загинули при обстрілі Маріуполя. Однак і після цього підозрюваний довгий час запевняв жінку, що з її рідними все гаразд, і отримані за їх перевезення кошти не повернув.
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Крім того, під приводом забезпечення волонтерів талонами на паливо брав у них гроші, проте свої зобов'язання не виконував і кошти не повертав. За такою схемою протягом березня 2022 року зловмисник обдурив трьох громадян.
Згідно з однією зі статей ККУ, яку йому закидають, зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
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