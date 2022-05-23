Для цього, як повідомляє Politeka.net з посиланням на КМДА, містяни повинні самостійно внести відомості про житло, доступне для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб, до веб-ресурсу «Прихисток».
Також ця інформація може бути внесена відповідною райдержадміністрацією після подачі відповідної заяви власника житла. Заява в довільній формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові від кожної розміщеної особи потрібно подати в ЦНАП за місцем розташування житлового приміщення.
Зазначається, що для отримання компенсації особа, яка розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до ЦНАПу заяву за встановленою формою та пред'являє відповідні документи.
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Нагадавши, потужні вибухи прогриміли в центрі Києва-з'явилося фото з місця.
Також у КМДА назвали найнебезпечніші райони Києва.
Крім того Politeka.net писала про підвищення цін на проїзд у столиці.