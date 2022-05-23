За словами очевидців, вибухів було два, а потім послідувала пожежа.
«У місті пролунало два вибухи, після чого сталася пожежа. Додаткової інформації поки немає",-повідомляли в телеграм-каналі Реальний Київ, публікуючи відео зі стовпом чорного диму.
Незабаром стало відомо, що в Печерському районі вибухнув автомобіль.
"Рятувальники вже загасили. Випадковість або диверсія – поки неясно", - йдеться в коментарях до кадру, на якому можна побачити почорнілий автомобіль.
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Нагадаємо, днями в Києві вибухнули авто в Оболонському районі столиці - у вантажному автомобілі Renault виникла пожежа з поширенням вогню на поруч розташований вантажний автомобіль DAF.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Нагадаємо, киянам пояснили, коли налагодиться ситуація з бензином.
Також Politeka.net писала про сильну пожежу у столичному кінотеатрі - будівля перетворилася на факел.
Крім того повідомлялося, що у Києві сталася сильна пожежа в готелі. На момент НП у будівлі перебували десятки людей.