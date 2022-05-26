Служба безпеки України затримала сина колишнього народного депутата України за підозрою у співпраці з російськими окупантами.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

За даними слідства, син нардепа проживав поблизу урядового кварталу в центрі Києва – за допомогою соціальної мережі Instagram він виправдовував вторгнення оосії в Україну. Також він закликав громадян України здаватися ворогові та співпрацювати з окупантами.

Він намагався бігти за кордон, де планував ховатися, але його затримали. Його судитимуть за ст.436 (Пропаганда війни) Кримінального кодексу України – санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, батьки ледь змогли впізнати сина, якого застрелили окупанти на Київщині.

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