Про це, як пише Politeka.net, повідомили у столичному управлінні ДСНС.
Пожежа сталася в Солом'янському районі столиці.
«На місце виклику були направлені пожежники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що на 1 поверсі в одній з кімнат гуртожитку виникла пожежа. Рятувальники відразу приступили до евакуації людей і гасіння пожежі», - розповіли рятувальники про вогняну НП, що сталася ввечері 6 червня.
Всього з будівлі було евакуйовано близько 40 осіб.
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«На місці працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 14 чоловік особового складу», - уточнили рятувальники.
В результаті пожежі в кімнаті пошкоджені особисті речі, закопчені стіни і стеля. Також уточнюється, що жертв і постраждалих немає, а причину пожежі повинні встановити правоохоронці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про сильну пожежу в будівлі столичного кінотеатру «Тампере».
Також Politeka.net писала, що у Києві сталася сильна пожежа в готелі. На момент НП в будівлі знаходилися десятки людей.
Крім того, Politeka.net повідомляла, що у британській розвідці назвали справжні причини нового ракетного удару окупантів по Києву.