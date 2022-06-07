У Києві спалахнув гуртожиток, в якому на момент НП перебували десятки людей.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили у столичному управлінні ДСНС.

Пожежа сталася в Солом'янському районі столиці.

«На місце виклику були направлені пожежники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що на 1 поверсі в одній з кімнат гуртожитку виникла пожежа. Рятувальники відразу приступили до евакуації людей і гасіння пожежі», - розповіли рятувальники про вогняну НП, що сталася ввечері 6 червня.

Всього з будівлі було евакуйовано близько 40 осіб.

«На місці працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 14 чоловік особового складу», - уточнили рятувальники.

В результаті пожежі в кімнаті пошкоджені особисті речі, закопчені стіни і стеля. Також уточнюється, що жертв і постраждалих немає, а причину пожежі повинні встановити правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про сильну пожежу в будівлі столичного кінотеатру «Тампере».

Також Politeka.net писала, що у Києві сталася сильна пожежа в готелі. На момент НП в будівлі знаходилися десятки людей.

Крім того, Politeka.net повідомляла, що у британській розвідці назвали справжні причини нового ракетного удару окупантів по Києву.