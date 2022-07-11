Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Києва , зловмисник протягом тижня пограбував трьох жінок похилого віку.
Так, до Дарницького управління поліції майже одночасно звернулися три пенсіонерки. Заявниці повідомили, що в під'їздах власних багатоповерхових будинків вони зазнали нападу - чоловік силоміць забрав у них золоті прикраси.
Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції встановили місцезнаходження нападаючого та затримали його.
«Ним виявився раніше засуджений за аналогічні правопорушення 38-річний киянин, який зухвало зривав із жінок золоті прикраси. У всіх трьох випадках фігурант відстежував літніх жінок біля багатоповерхівок. Разом зі своєю жертвою він заходив у під'їзд і у загальному коридорі чи в ліфті зривав із пенсіонерок ювелірні вироби», - повідомив начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима.
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Наразі фігуранта затримано. За грабіж, скоєний за умов воєнного стану, йому загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років.
У рамках проведення досудового розслідування поліція встановлює причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.
Нагадаємо, екс-футболіст "Динамо" віддав своє життя, захищаючи Україну.
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