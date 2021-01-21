В Киевской области бросили на произвол собак, правозащитники просят принять меры
В частности, стало известно, что после закрытия исправительной колонии №85 в Буче часть служебных собак не были переведены в другие учреждения, а остались там - на улице.
Об этом рассказала волонтер Ирина Мурга в интервью для Обозревателя.
По ее словам, собак кормят сотрудники колонии, но в ближайшее время может возникнуть проблема с питанием из-за того, что запасов пищи почти нет
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"Мы смогли заказать им корм и ждем его с дня на день. Сейчас животные в хорошем состоянии, за ними есть уход. Мы переживаем об их дальнейшей судьбе", – отметила Мурга.
В пресс-службе Государственной криминально-исполнительной службе сообщили, что в связи с консервацией колонии была проведена процедура проверки пригодности служебных собак к дальнейшей работе. Из них 19 были выбракованы.
"Оставшихся заберут до 26 января сотрудники данного учреждения – они также написали заявления. Это их личные собаки, которых они там растили, кормили и тренировали. Все другие животные, пригодные к службе, уже переведены в разные места и на территории колонии их нет", – уточнили в пресс-службе Государственной криминально-исполнительной службы.
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