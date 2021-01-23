Киев снова попал в рейтинг 20-ти городов наиболее загрязняемых столиц по воздуху

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на данные ресурса Iqair, Киев занял 18 место 23 января.

Индекс загрязнения воздуха в столице превышает норму в три раза. Тройку лидеров возглавляют Индия, Пакистан и Бангладеш.

При этом уровень загрязнения воздуха в городе описывался как вреден. Об значительное загрязнение воздуха в столице Украины свидетельствует также интерактивная карта.

Как свидетельствуют данные датчиков качества воздуха в городе Киев в районе Подола индекс качества воздуха составляет 153, что превышает норму и фиксирует красный уровень опасности. Это может вызвать значительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.

Кроме того, индекс качества воздуха (AQI) - 156 зафиксировали на Борщаговке. Это может вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

Стоит отметить, что загрязнение воздуха — происходит, когда в атмосферу Земли попадают вредные или избыточные количества веществ, включая газы (такие как диоксид углерода, монооксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, метан и хлорфторуглероды), частицы (как органические, так и неорганические) и биологические молекулы. Это может вызвать заболевания, аллергию и даже смерть.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.