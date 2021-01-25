Под Киевом мужчина устроил опасные "развлечения" для своего ребенка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Зеркало Обухова" в соцсети.

Так, в сети появилось фото, как в Обухове Киевской области мужчина вывел ребенка на хрупкий лед на коньках. При этом в области уже довольно долго удерживается плюсовая температура, поэтому лед на поверхности озера уже активно тает, из-за чего такие катания точно нельзя назвать безопасными.

"На дворе +8, а этот мужик ребенка на коньках учит кататься по озеру по воде. У меня был шок. То ли я нервная, то ли с мужиком что-то не так? Что вы думаете?"м- говорится в сообщении.

В комментариях пользователи раскритиковали мужчину за такое безответственное отношение к собственному ребенку, однако "перепало" и автору поста - мол, замечания надо было делать на месте.

"Когда это видели, не нужно было стесняться - сделать замечание, чтобы ничего не случилось потом", "Вот я не понимаю такие посты! Что мы сделаем? По фото прочитаем заклятие, чтобы больше такого не делал?! Понимаю, что этот дядька явно неадекватно мыслит, но надо решать что-то на месте", "Для этого случая существует муниципальная стража, которая должна за этим следить", - пишут в комментариях.

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людей срочно госпитализировали.

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