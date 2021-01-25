Под Киевом ребенок провалился под лед на водоеме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, в полицию обратилась неравнодушная женщина и сообщила, что на территории Киевского водохранилища ребенок провалился под лед.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции. Однако девочка смогла самостоятельно выбраться из ледяной воды на бетонное сооружение возле маяка еще до приезда правоохранителей.

Прибыв на территорию гидроэлектростанции, где находился ребенок, девочку сразу же отправили греться в служебное авто полиции.

Отмечается, что 11-летняя школьница объяснила правоохранителям, что отпросилась у мамы погулять возле водохранилища, пока та была в магазине.

Уверившись, что здоровью девочки ничего не угрожает, ее вместе с мамой отвезли домой.

"Уважаемые родители! Не оставляйте своих детей без присмотра и не будьте равнодушны к другим детям, которые находятся на улицах, у водоемов, вокзалах и в других общественных местах без сопровождения взрослых. Чужих детей не бывает! Детская безопасность зависит только от взрослых!" - обратились полицейские к гражданам.

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