В Киеве рынок начал превращаться в свалку испорченных продуктов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

Так, в украинской столице на рынке устроили свалку продуктов, которые успели испортиться, так и не распродавшись.

Соответствующее видео сняли на рынке "Столичный". Киевляне уверены, что причиной порчи продуктов стали чрезмерно высокие цены на низ - мол, если бы стоимость овощей, фруктов, рыбы и т.д. была более адекватной, их бы раскупили, и не пришлось бы выбрасывать на мусорку.

"Рынок Столичный превращается в помойку из испорченных фруктов, овощей, мяса и рыбы. А все из-за непомерных цен", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как люди целыми ящиками выбрасывают на помойку испорченные продукты.

Ранее сообщалось об аналогичной ситуации на Столичном рынке после новогодних праздников. Тогда на помойку выбрасывали испорченные мандарины, которые так и не успели продать за праздники.

"Ну, что, побарыжили на новогодние праздники? Немного сбросили бы цену, и все бы продалось. Но, нет, пусть лучше сгниет! В детский дом бы отдали, что ли?" - возмущались очевидцы.

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