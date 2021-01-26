В сети появились удивительные снимки старого Киева
В частности, в 1916 году фотограф отправился в плавание на пароходе "Головачев" из Киева в Межигорье. Во время своей поездки он запечатлел виды древнего города.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Александр Василенко. Он уточнил, что снимки были сделаны летом.
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На снимках можно увидеть, как 105 лет назад выглядели Труханов остров, разрушенный в 1920 году 776-метровый Николаевский цепной мост, который находился напротив Аскольдовой могилы.
Также на фото запечатлены Подол, залив Наталка на Оболони и местность неподалеку нынешней станции метро "Почайна".
Пользователи сети поблагодарили за публикацию этих старых снимков и написали множество комплиментов, восхваляя мастерство фотографа. Кроме того, многие восхищались пейзажами, сравнивая вид памятных мест 1916 года, с современным Киевом.
"Очень интересно большое спасибо", "Небо не изменилось", "Днепр чуден был, есть и, надеемся, останется. Спасибо", "Великолепные фото и качество впечатляет", "Респект огромный за ваши публикации", "Чудесные фото! Благодарю!", "Не узнать Киев, он был уютнее".
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