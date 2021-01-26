Поиски продолжаются второй день

Под Киевом пытаются отыскать мужчину, который поехал рыбачить и исчез

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, по данным спасателей, сегодня, 26 января, по состоянию на 12.00 продолжаются поиски рыбака, который пропал 25 января в акватории реки Малый Супий.

Как рассказала жена мужчины, 25 января в четыре часа утра он уехал на рыбалку и до вечера так и не вернулся.

Машину рыбака нашли на берегу реки между селами Дзюбовка и Черкасовка, а его телефон не отвечает.

К спасательным работам сейчас привлечены 35 человек и 2 единицы техники. Спасатели работают с местным населением и общественной организацией "Воины света".

Для поисков также использовали квадрокоптер, благодаря которому на льду удалось обнаружить личные вещи рыбака. На месте работают специалисты водолазной группы.

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