В Киеве на родителей составили админпротокол после того, как их ребенок провалился под лед
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, киевлянин сообщил в полицию о том, что на улице Приречной под лед провалился ребенок. На место происшествия срочно выехали спасатели, медики и полиция.
Очевидец рассказал, что около 18.00 они со знакомым гуляли возле речки и услышали детский плач и крики о помощи. Мужчины заметили мальчика примерно в 25 метрах от берега. Киевляне побежали к базе отдыха, которая находилась неподалеку от места ЧП, взяли спасательный круг и бросили его ребенку.
Они постоянно разговаривали с подростком до самого приезда спасателей на место. Хрупкий лед не выдержал, и мальчик провалился в воду. Уже через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели и достали подростка из ледяной воды.
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Врачи осмотрели пострадавшего и установили диагноз - переохлаждение. Вскоре его отпустили домой.
Сейчас сотрудники ювенальной полиции провели с 12-летним мальчиком и его родителями профилактическую беседу по поводу опасности прогулок у водоемов.
Кроме того, в полиции сообщили, что на маму составили админпротокол о неисполнении обязанностей по воспитанию детей по статье 184 КУоАП.
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