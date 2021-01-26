В Украине запланировано обновление тарифов на проезд в общественном транспорте

Перевозчики не исключают, что стоимость проезда в метро Киева может вырасти до 16-20 гривен за поездку.

Источники в столичной власти ответили, что тарифы пока планируют держать "в узде", так как это вопрос "очень большой политики", пишут Vesti.



"Сейчас обсуждают тариф на уровне 16–20 грн. Но эта тема скользкая, никто ее вслух не озвучит", - рассказал анонимный источник издания.

Кроме того, он добавил, что на такой непопулярный шаг сейчас никто не пойдет, а транспорт будут продолжать дотировать, а средства на льготников будут выделять из бюджета.

В то же самое время, исполнительный директор Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко рассказал, что подорожание проезда связано с тем, что из-за пандемии коронавируса пассажиропоток сильно сократился и доход от перевозок уменьшился.

Также ранее сообщалось, что многие перевозчики уже предупредили о повышении цен в разных городах страны. Из-за карантина компании потеряли значительную часть прибыли и готовятся наверстать упущенное.

Согласно официальной статистике, в 2020 году пассажиропоток снизился вполовину, а вместе с ним и доходы частных перевозчиков. Последние рассчитывали на компенсации из бюджета, однако правительство отказало им в финансовой помощи.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

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