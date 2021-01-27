В Киеве устроили выставку работ украинских фотографов прямо в подземном переходе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев LIVE".

Так, подземный переход на Крещатике возле Центрального универмага начали использовать как арт-пространство. Его назвали "Художественный переход".

Известно, что сейчас здесь выставляют работы украинских фотографов.

Организаторы рассказали, что "Художественный переход" - это новое арт-пространство, где уже открылась первая выставка с более 40 снимками от профессиональных фотографов.

Организаторы выставки из творческого объединения "Развитие фотографа" решили сделать максимально широкую и позитивную тему для старта выставочного проекта. Ключевыми словами здесь стали "Украина" и "любовь".

Авторы проекта отмечают, что тот факт, что выставка размещена в центре города, где бывает много иностранцев, означает, что послание, которое они закладывают в смысл экспозиции, будет услышано.

Известно также, что в дальнейшем здесь планируются и другие выставки, но при условии, если не будут происходить случаи вандализма. Тем не менее, переход обустроен камерами наблюдения и находится под наблюдением службы безопасности ЦУМа. Первая выставка должна продлиться до 14 февраля.

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