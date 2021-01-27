Под Киевом из реки достали труп рыбака
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, спасатели сообщили, что по состоянию на 10.55 27 января закончились поиски мужчины 1961 года рождения, который исчез в акватории реки Малый Супий в селе Дзюбовка Яготинского района. Известно, что рыбак исчез еще 25 января - с тех пор его разыскивали спасатели.
Жена рыбака рассказала, что 25 января в четыре часа утра мужчина уехал на рыбалку и до вечера так и не вернулся.
Его авто нашлось на берегу реки между селами Дзюбовка и Черкасовка. При этом телефон мужчины не отвечал.
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С помощью квадрокоптера на льду были обнаружены личные вещи рыбака, для его поисков работали специалисты водолазной группы.
Также к поисково-спасательным работам привлекались спасатели, местное население и общественная организация "От семьи к семье".
В ГСЧС напоминают гражданам о том, что выход на тонкий и непроверенный лед может стать причиной трагедии.
"Будьте осмотрительны, не рискуйте жизнью, если в том нет насущной нужды!" - призывают спасатели.
Также было опубликовано видео, снятое на месте трагедии.
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