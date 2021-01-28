В Киевской области из 15-го этажа выпал курсант
Об этом сообщает местное издание «Трибуна-Бровары» со ссылкой на ГСЧС.
На Киевщине 26 – го января в Броварах произошла трагедия-погиб 18-летний юноша.
Работники ГСЧС выяснили, что с 15-го этажа новостройки упал юноша 2002 года рождения. К сожалению, от полученных травм парень погиб на месте.
Спасатели с помощью веревки достали тело юноши из «окна» подвальной шахты глубиной 2 м.
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Как сообщили правоохранители с сентября 2020 года болел анорексией (начальная стадия). Но он начал идти на поправку и посещать психолога.
Следователи Броварского районного управления полиции выясняют мотивы содеянного и прорабатывают версию гибели парня.
По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 УК Украины (с отметкой «самоубийство»).
Ранее мы писали, что в Киеве мошенники продали чужую квартиру по поддельным документам.
Так, в Печерском районе Киева арендаторы квартиры продали ее по поддельным документам. При этом настоящая владелица жилья узнала об этом лишь после того, как в квартире уже заменили замки. В полиции дело сначала списали, однако женщина подала иск в суд.
Столичные источники утверждают, что такая афера с жильем киевлян - уже не первая на "счету" мошенников.
Владелица жилья рассказала, что двухкомнатная квартира принадлежит ей вот уже 20 лет.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.