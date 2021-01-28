В Киевской области из 15-го этажа выпал курсант

Об этом сообщает местное издание «Трибуна-Бровары» со ссылкой на ГСЧС.

На Киевщине 26 – го января в Броварах произошла трагедия-погиб 18-летний юноша.

Работники ГСЧС выяснили, что с 15-го этажа новостройки упал юноша 2002 года рождения. К сожалению, от полученных травм парень погиб на месте.

Спасатели с помощью веревки достали тело юноши из «окна» подвальной шахты глубиной 2 м.

Как сообщили правоохранители с сентября 2020 года болел анорексией (начальная стадия). Но он начал идти на поправку и посещать психолога.

Следователи Броварского районного управления полиции выясняют мотивы содеянного и прорабатывают версию гибели парня.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 УК Украины (с отметкой «самоубийство»).

Ранее мы писали, что в Киеве мошенники продали чужую квартиру по поддельным документам.

Так, в Печерском районе Киева арендаторы квартиры продали ее по поддельным документам. При этом настоящая владелица жилья узнала об этом лишь после того, как в квартире уже заменили замки. В полиции дело сначала списали, однако женщина подала иск в суд.

Столичные источники утверждают, что такая афера с жильем киевлян - уже не первая на "счету" мошенников.

Владелица жилья рассказала, что двухкомнатная квартира принадлежит ей вот уже 20 лет.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.