В Киеве из-за снегопада образовались огромные пробки

Движение затруднено на мостах: Патона, Дарницком, Метро, Северном и Южном.

Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Степана Бандеры, Романа Шухевича, Освободителей, Броварском, Соборности, Николая Бажана, Победы, Валерия Лобановского и Голосеевском.

Пробки также образовались на улицах Братиславской, Окружной дороге, Елены Телиги, Набережно-Рыбальской, Набережно- Крещатицкой, Набережном шоссе и Вячеслава Черновола.

В КГГА сообщают, что в связи с непогодой на улицах для уборки снега задействовано 359 единиц спецтехники и 236 работников.

"Просим водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", – заявили в КГГА.

Ранее мы писали, что в Киеве мошенники продали чужую квартиру по поддельным документам.

Так, в Печерском районе Киева арендаторы квартиры продали ее по поддельным документам. При этом настоящая владелица жилья узнала об этом лишь после того, как в квартире уже заменили замки. В полиции дело сначала списали, однако женщина подала иск в суд.

Столичные источники утверждают, что такая афера с жильем киевлян - уже не первая на "счету" мошенников.

Владелица жилья рассказала, что двухкомнатная квартира принадлежит ей вот уже 20 лет.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.