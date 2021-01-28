В Киеве из-за снегопада образовались огромные пробки
Движение затруднено на мостах: Патона, Дарницком, Метро, Северном и Южном.
Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Степана Бандеры, Романа Шухевича, Освободителей, Броварском, Соборности, Николая Бажана, Победы, Валерия Лобановского и Голосеевском.
Пробки также образовались на улицах Братиславской, Окружной дороге, Елены Телиги, Набережно-Рыбальской, Набережно- Крещатицкой, Набережном шоссе и Вячеслава Черновола.
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В КГГА сообщают, что в связи с непогодой на улицах для уборки снега задействовано 359 единиц спецтехники и 236 работников.
"Просим водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", – заявили в КГГА.
Ранее мы писали, что в Киеве мошенники продали чужую квартиру по поддельным документам.
Так, в Печерском районе Киева арендаторы квартиры продали ее по поддельным документам. При этом настоящая владелица жилья узнала об этом лишь после того, как в квартире уже заменили замки. В полиции дело сначала списали, однако женщина подала иск в суд.
Столичные источники утверждают, что такая афера с жильем киевлян - уже не первая на "счету" мошенников.
Владелица жилья рассказала, что двухкомнатная квартира принадлежит ей вот уже 20 лет.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.