Киевлянам рассказали, подорожает ли в ближайшее время проезд в метро
Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
По словам главы пресс-службы КГГА, если городские власти примут решение повысить стоимость проезда в метрополитене, об этом сообщат заранее и официально в соответствующем обращении к пассажирам.
Стоимость проезда пока что останется на отметке в восемь гривен.
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Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о планах столичных властей поднять стоимость проезда в метро более чем в два раза. Причиной этого якобы станет карантин и локдаун, сократившие пассажиропоток в подземке. В таком случае цена составит 20 гривен.
Ранее мы писали, что в Киеве мошенники продали чужую квартиру по поддельным документам.
Так, в Печерском районе Киева арендаторы квартиры продали ее по поддельным документам. При этом настоящая владелица жилья узнала об этом лишь после того, как в квартире уже заменили замки. В полиции дело сначала списали, однако женщина подала иск в суд.
Столичные источники утверждают, что такая афера с жильем киевлян - уже не первая на "счету" мошенников.
Владелица жилья рассказала, что двухкомнатная квартира принадлежит ей вот уже 20 лет.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.