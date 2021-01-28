Киевлянам рассказали, подорожает ли в ближайшее время проезд в метро

Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

По словам главы пресс-службы КГГА, если городские власти примут решение повысить стоимость проезда в метрополитене, об этом сообщат заранее и официально в соответствующем обращении к пассажирам.

Стоимость проезда пока что останется на отметке в восемь гривен.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о планах столичных властей поднять стоимость проезда в метро более чем в два раза. Причиной этого якобы станет карантин и локдаун, сократившие пассажиропоток в подземке. В таком случае цена составит 20 гривен.

Ранее мы писали, что в Киеве мошенники продали чужую квартиру по поддельным документам.

Так, в Печерском районе Киева арендаторы квартиры продали ее по поддельным документам. При этом настоящая владелица жилья узнала об этом лишь после того, как в квартире уже заменили замки. В полиции дело сначала списали, однако женщина подала иск в суд.

Столичные источники утверждают, что такая афера с жильем киевлян - уже не первая на "счету" мошенников.

Владелица жилья рассказала, что двухкомнатная квартира принадлежит ей вот уже 20 лет.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.