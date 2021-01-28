В Киеве из реки выловили труп 25-летнего военного, который перестал выходить на связь еще в начале января
Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.
Погибший военнослужащий считался пропавшим без вести, его почти две недели искали правоохранители и волонтеры.
Сейчас точные обстоятельства гибели мужчины не известны. Есть лишь информация, что его тело выловили из реки Лыбидь.
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Сам погибший – уроженец Винницкой области. К столичным правоохранителям с заявлением об исчезновении сына обратилась его мать.
Мужчина исчез после того, как он провел на поезд своих товарищей по службе.
Ранее мы писали, что в Киеве мошенники продали чужую квартиру по поддельным документам.
Так, в Печерском районе Киева арендаторы квартиры продали ее по поддельным документам. При этом настоящая владелица жилья узнала об этом лишь после того, как в квартире уже заменили замки. В полиции дело сначала списали, однако женщина подала иск в суд.
Столичные источники утверждают, что такая афера с жильем киевлян - уже не первая на "счету" мошенников.
Владелица жилья рассказала, что двухкомнатная квартира принадлежит ей вот уже 20 лет.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.