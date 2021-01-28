В Киеве кондуктор троллейбуса заставила слушать пассажиров российский шансон
Об этом рассказали люди, ехавшие в транспортном средстве.
Инцидент произошел в троллейбусе №50, - кондуктор включила громкую музыку с самого утра утра, мешая спящим пассажирам.
Судя по видео, кондуктор – фанатка шансона, а точнее, российского «блатняка».
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"Когда-то ехала в троллейбусе в пробке почти два часа под музыку водителя "поезд на Ленинград". На весь салон! Когда она заиграла десятый раз, я попросила переключить это г... себе на кабину и не мучить людей после работы, на что водитель открыл двери и кричал, чтобы выходили.
Сколько раз прозвучала эта "песня" за два часа? ХЗ. Но я таки доехала до их перевалочной базы на Космонавтов, потому что это был 19 троллейбус, и нажаловалась. Со мной была еще одна пассажирка. Всем остальным, видимо, понравилось», - делится историей киевлянка.
Видео можно посмотреть здесь.
Ранее мы писали, что в Киеве мошенники продали чужую квартиру по поддельным документам.
Так, в Печерском районе Киева арендаторы квартиры продали ее по поддельным документам. При этом настоящая владелица жилья узнала об этом лишь после того, как в квартире уже заменили замки. В полиции дело сначала списали, однако женщина подала иск в суд.
Столичные источники утверждают, что такая афера с жильем киевлян - уже не первая на "счету" мошенников.
Владелица жилья рассказала, что двухкомнатная квартира принадлежит ей вот уже 20 лет.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.