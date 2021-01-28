В Киеве кондуктор троллейбуса заставила слушать пассажиров российский шансон

Об этом рассказали люди, ехавшие в транспортном средстве.

Инцидент произошел в троллейбусе №50, - кондуктор включила громкую музыку с самого утра утра, мешая спящим пассажирам.

Судя по видео, кондуктор – фанатка шансона, а точнее, российского «блатняка».

"Когда-то ехала в троллейбусе в пробке почти два часа под музыку водителя "поезд на Ленинград". На весь салон! Когда она заиграла десятый раз, я попросила переключить это г... себе на кабину и не мучить людей после работы, на что водитель открыл двери и кричал, чтобы выходили.

Сколько раз прозвучала эта "песня" за два часа? ХЗ. Но я таки доехала до их перевалочной базы на Космонавтов, потому что это был 19 троллейбус, и нажаловалась. Со мной была еще одна пассажирка. Всем остальным, видимо, понравилось», - делится историей киевлянка.

Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что в Киеве мошенники продали чужую квартиру по поддельным документам.

Так, в Печерском районе Киева арендаторы квартиры продали ее по поддельным документам. При этом настоящая владелица жилья узнала об этом лишь после того, как в квартире уже заменили замки. В полиции дело сначала списали, однако женщина подала иск в суд.

Столичные источники утверждают, что такая афера с жильем киевлян - уже не первая на "счету" мошенников.

Владелица жилья рассказала, что двухкомнатная квартира принадлежит ей вот уже 20 лет.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.