Под Киевом неадекват с оружием устроил охоту на бездомных животных

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост местной жительницы в соцсети.

Так, пользовательница Facebook рассказала, что в селе Малые Дмитровичи Обуховского района изверг с оружием убивает собак и кошек.

В частности, она показала фото убитой извергом собаки.

"Это - Джек из Малых Дмитровичей. Им занимались, будку сделали, кормили, лечили. Собака выросла большой, блестящей и роскошной. Вчера, 28 января, опекуны нашли Джека застреленным. Забрали, плачут", - написала она.

Женщина рассказала, что это уже не первый подобный случай. По ее словам, в Малых Дмитровичах постоянно стреляют в собак и кошек. Люди подозревают нескольких мужчин, которые часто ходят возле чужих домов с оружием.

При этом свидетельствовать люди боятся - мол, "еще меня пристрелят или скот".

"Вдумайтесь - оружие в руках неадекватов, поэтому люди не чувствуют себя в безопасности", - подчеркнула местная жительница.

По ее мнению, есть сомнения относительно того, будет ли полиция разбираться по факту использования оружия в центре села.

"Хотелось бы привлечь и сельсовет, может, наши депутаты или староста пообщались бы в присутствии участкового с теми, кого подозревают люди", - написала она.

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