Киевские родители возмущены новыми расценками на питание в детсадах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, после новости об отказе киевских властей финансировать часть питания детей родители поделились новыми расценками.

Родители отмечают, что теперь ежемесячно придется выкладывать за детский сад более тысячи и даже 1,5 тысячи гривен.

Однако новые платежки до сих пор многим не поступили.

"Сегодня утром (27 января, - ред.) дали платежку за декабрь, то так и осталось 30 грн/день, за январь до сих пор нет, и не сама воспитательница не знает, когда будет, что странно. 30 грн - это младшая группа, старшая - 45 грн в день было. Но нас уже предупредили, что с января цены будут большими", - рассказала киевлянка Ирина.

Также, как говорят родители, отличается ситуация с ценами и в зависимости от района столицы.

"У нас было 35 грн в день, а стало 65 грн", "У нас было до 40 грн в день, а теперь больше 45", "Было 900 грн в месяц, а теперь будет все 1500! Скоро люди перестанут рожать, поскольку очень дорого", "Я в шоке! За квартиру 3000 пришло, теперь за сад - 3000 на двоих", "Было 36 грн в день, а стало с января 52 гривны. Но вижу, что у девушек по 65 грн, поэтому мне еще повезло", - пишут в соцсети.

Напомним, киевлян возмутило меню в детсаду столицы, фото ужина.

Ранее Politeka писала, что в Киеве отменили финансирование питания детей: "Теперь все за счет родителей".

Также Politeka сообщала, что взрыв прогремел в детсаду, новые фото и подробности о состоянии пострадавших: "отыскали" мячик " среди игрушек".