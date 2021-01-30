В Киеве 18-летний парень перебегал железнодорожные пути перед движущейся городской электричкой - все закончилось трагично

Об этом сообщили в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

"В столице на Русановке погиб парень, который перебегал железнодорожные пути перед электричкой", - говорится в сообщении.

Парню удалось отскочить с путей, чтобы не угодить под колеса, но все равно получил удар. Смерть наступила моментально.

Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта.

Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт.

"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.