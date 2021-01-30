В Киеве 18-летний парень перебегал железнодорожные пути перед движущейся городской электричкой - все закончилось трагично
Об этом сообщили в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.
"В столице на Русановке погиб парень, который перебегал железнодорожные пути перед электричкой", - говорится в сообщении.
Парню удалось отскочить с путей, чтобы не угодить под колеса, но все равно получил удар. Смерть наступила моментально.
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Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта.
Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт.
"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.