Открытие Оболонско-Теремковской линии киевского метро началось с трех центральных станций
17 декабря 1976 года это были станции "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь", передает"44".
В 1980 году линию продлили в сторону Оболони, а в 1981 – в сторону Голосеевского района.
В разное время, конечными были "Оболонь", с одной стороны, а также "Лыбидская" с другого. После расширения эта ветка метро заканчивается станциями "Героев Днепра" и "Теремки".
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Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт.
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Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.