Открытие Оболонско-Теремковской линии киевского метро началось с трех центральных станций

17 декабря 1976 года это были станции "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь", передает"44".

В 1980 году линию продлили в сторону Оболони, а в 1981 – в сторону Голосеевского района.

В разное время, конечными были "Оболонь", с одной стороны, а также "Лыбидская" с другого. После расширения эта ветка метро заканчивается станциями "Героев Днепра" и "Теремки".

Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта.

Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт.

"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.