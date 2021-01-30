Под Киевом водитель специально сбил пешехода

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В поселке Дымер, что в Вышгородском районе Киевской области, водитель умышленно сбил пешехода из-за конфликта на парковке.

Водитель Hyundai припарковался на месте для инвалидов возле магазина , а точнее, по сообщению сбитого потерпевшего, между двумя парковочными местами для инвалидов.

Заметивший это неравнодушный гражданин сделал замечание водителю, и попросить его переставить машину. Но, через несколько минут разговор перешел в ругань и водитель автомобиля сел за руль.

Водитель начинает ехать, но пешеход не дает ему выехать, так как вызвал полицию.

Водитель Hyundai не выдержал и сбил пешехода.

Полное видео можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта.

Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт.

"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.