Под Киевом водитель специально сбил пешехода
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
В поселке Дымер, что в Вышгородском районе Киевской области, водитель умышленно сбил пешехода из-за конфликта на парковке.
Водитель Hyundai припарковался на месте для инвалидов возле магазина , а точнее, по сообщению сбитого потерпевшего, между двумя парковочными местами для инвалидов.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Потап после внезапной смерти отца Каменских излил душу на украинском языке: "Хочу, чтобы мужчины не забывали..."
Винник выдал правду об отношениях между Кароль, Дорофеевой и Монатиком на "Голос країни": "Есть что рассказать"
"Беременная" Осадчая засветила свой роскошный дом по соседству с Каменских и Потапом: "Бассейн, терраса и...."
Взрывы озарили небо над Ялтой, город погрузился во тьму: подробности и кадры ЧП
Заметивший это неравнодушный гражданин сделал замечание водителю, и попросить его переставить машину. Но, через несколько минут разговор перешел в ругань и водитель автомобиля сел за руль.
Водитель начинает ехать, но пешеход не дает ему выехать, так как вызвал полицию.
Водитель Hyundai не выдержал и сбил пешехода.
Полное видео можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта.
Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт.
"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.