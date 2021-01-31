Под Киевом столкнулись сразу пять легковушек

Об этом сообщает Телеграм-канал "Київ Оперативний".

Масштабная авария произошла неподалеку от Киева в районе Вышгородской ГЭС.

"Недалеко от Вышгородской ГЭС столкнулись сразу 5 автомобилей. Дорожное покрытие сейчас явно не в пользу водителей, лучше не выезжать без надобности", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта.

Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт.

"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.