Под Киевом столкнулись сразу пять легковушек
Об этом сообщает Телеграм-канал "Київ Оперативний".
Масштабная авария произошла неподалеку от Киева в районе Вышгородской ГЭС.
"Недалеко от Вышгородской ГЭС столкнулись сразу 5 автомобилей. Дорожное покрытие сейчас явно не в пользу водителей, лучше не выезжать без надобности", - сказано в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта.
Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт.
"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.