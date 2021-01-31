Телеведущего из Киева Вячеслава Соломку отстранили от ведения эфиров после его шуток об украинском языке

На сайте телеканала опубликовали открытое письмо, в котором извинились за неуместные шутки артиста.

"В условиях гибридной информационной войны, а также военной агрессии на Донбассе, которую ведет Российская Федерация против Украины, неудачные шутки относительно украинского языка, его отдельных слов или фонетики неуместны. Мы также осознаем негативную моральную сторону этих видеозаписей.

Снятые кадры затрагивают чувствительную тему для многих украинцев и могут трактоваться двусмысленно, что должен был предусмотреть автор видео. Поэтому пока Вячеслав Соломка отстранен от ведения эфира”, – отметили на сайте.

Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта.

Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт.

"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.