В Киеве из реки достали тело мужчины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в понедельник, 1 февраля, в столице спасатели достали из реки тело мужчины.

Отмечается, что в 11 часов утра в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение, что по адресу Старовокзальная, 26, что в Шевченковском районе Киева, в реке Лыбедь на поверхности воды плавает тело человека.

На место вызова были направлены спасатели 4-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тело мужчины находилось на поверхности воды на расстоянии полутора метров от берега. Спасатели с помощью лестницы, палки и веревки доставили тело мужчины, вытащили его на берег и передали следственно-оперативной группе.

"Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что завершились поиски мужчины 1961 года рождения, пропавшего в акватории реки Малый Супий в селе Дзюбовка Яготинского района. Рыбак исчез еще 25 января - с тех пор его разыскивали спасатели. 27 января его тело нашли в реке.

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