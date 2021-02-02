В Киеве группа вооруженных злоумышленников устроила стрельбу из автоматов на одной из улиц
Люди совершили стрельбу, после чего скрылись. Они направлялись в сторону Одесской трассы и были задержаны стражами порядка на проспекте Валерия Лобановского после введения спецоперации "Сирена".
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
Через некоторое время был введен еще один план-Перехват. На этот раз искали "пострадавшего" на Toyota Camry, в которого стреляли мужчины с Skoda (ранее задержанные на Лобановского). Этот автомобиль также задержан правоохранителями.
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Это авто имеет внешние следы повреждения от пуль, но водитель все отрицает. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Также ранее сообщалось, что на выходных два жителя поселка Бородино, что в Болградском районе начали ссорится возле бара. После словесной перепалки 27-летний мужчина схватился за травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в грудь и пах своему оппоненту.
56-летний житель был госпитализирован в больницу с огнестрельными ранениями. В полиции на стрелка открыли уголовное производство по статье хулиганство с применением огнестрельного оружия. Меру пресечения ему решили не избирать.
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