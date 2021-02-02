В Киеве группа вооруженных злоумышленников устроила стрельбу из автоматов на одной из улиц

Люди совершили стрельбу, после чего скрылись. Они направлялись в сторону Одесской трассы и были задержаны стражами порядка на проспекте Валерия Лобановского после введения спецоперации "Сирена".

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Через некоторое время был введен еще один план-Перехват. На этот раз искали "пострадавшего" на Toyota Camry, в которого стреляли мужчины с Skoda (ранее задержанные на Лобановского). Этот автомобиль также задержан правоохранителями.

Это авто имеет внешние следы повреждения от пуль, но водитель все отрицает. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Также ранее сообщалось, что на выходных два жителя поселка Бородино, что в Болградском районе начали ссорится возле бара. После словесной перепалки 27-летний мужчина схватился за травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в грудь и пах своему оппоненту.

56-летний житель был госпитализирован в больницу с огнестрельными ранениями. В полиции на стрелка открыли уголовное производство по статье хулиганство с применением огнестрельного оружия. Меру пресечения ему решили не избирать.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.