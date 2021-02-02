Двое мужчин обстреляли автомобиль на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе Киева
По оперативным данным подозреваемые скрылись на иномарке. Для поимки стрелков были задействованы все наряды и патрули города. Менее чем за час столичные оперативники и работники полка особого назначения задержали злоумышленников в Голосеевском районе.
Об этом сообщили в столичной полиции.
По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, из их машины изъяли оружие, из которого, вероятно, мужчины вели стрельбу. Кроме того, ночью следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства.
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Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъяли для проведения экспертизы.
Собранные сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Следственным управлением столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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