В Киеве банда преступников совершала разбойные нападения на клиентов пунктов обмена валюты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, следователи завершили расследование в отношении группы лиц, совершавших разбойные нападения людей.

Отмечается, что злоумышленники, угрожая ножами и пистолетами, отбирали у граждан деньги, а затем сбегали на автомобиле. Во время обыска у фигурантов дела были изъяты вещественные доказательства, в том числе более 2 миллионов гривен.

Силовики разоблачили и задержали преступную группировку, участники которой совершали разбойные нападения на клиентов обменных пунктов. Известно, что в состав группы входило пять человек.

Правоохранители установили, что злоумышленники занимались преступной деятельностью в течение 2018-2020 годов. Они совершали преступления в масках и темной одежде, угрожая жертвам оружием - ножами или пистолетами. После того, как они получили желаемое, они сбегали с места на машине. На их счету три разбойных нападения, во время которых они завладели суммой более 2,8 млн гривен.

Правонарушителями оказались пятеро иностранцев в возрасте от 25 до 44 лет. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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