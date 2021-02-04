В Киеве мужчина стрелял в людей с балкона из травматического оружия
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Так, в столице патрульные задержали мужчину, который стрелял по людям с балкона.
Об инциденте в полицию сообщила напуганная прохожая. Она рассказала, что из дома на улице Соломенской раздаются выстрелы. На место мгновенно прибыл экипаж патрульных, но на тот момент стрельба уже прекратилась. Патрульные опросили заявительницу и жильцов и вычислили квартиру, из которой вероятно раздавались выстрелы.
Дверь патрульным открыл мужчина и рассказал, что его родственник владеет травматическим оружием. Гражданин разрешил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним. Тот, в свою очередь, не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз в сторону незнакомцев. Свои действия он объяснил тем, что под окнами постоянно ходят "подозрительные лица".
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По требованию патрульных гражданин дал осмотреть предмет, из которого стрелял, и патроны к нему.
Патрульные сообщают, что киевлянина задержали, а также изъяли у него найденное оружие. Кроме того, по данным правоохранителей, на месте происшествия также была найдена гильза.
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