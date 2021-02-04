Под Киевом в городе Бровары произошел пожар в отеле
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.
Так, в среду, 3 февраля, в 19.18 поступило сообщение о возгорании гостиничного комплекса "Стандарт Ойл Плюс", который находится в Броварах на улице Броварской сотни.
Известно, что возгорание возникло в комнате здания отеля.
Во время тушения пожара спасателями были эвакуированы 5 человек.
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На месте происшествия работали 20 человек личного состава и 4 единицы техники.
Впоследствии в полиции Киевской области рассказали о причинах пожара в гостинице.
По данным правоохранителей, женщина подожгла кровать в гостиничном номере, в результате чего частично выгорела отделка комнаты общей площадью 26 квадратных метров.
В полции рассказали, что 32-летняя местная жительница после ссоры с администратором заведения подожгла гостиничный номер, где временно проживала, после чего скрылась в неизвестном направлении.
Чтобы избежать отравления угарным газом, администрация отеля приняла решение эвакуировать шестерых постояльцев отеля. Пострадавших среди них нет.
"Полиция оперативно установила место нахождения злоумышленницы и задержали ее в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. Полицейские устанавливают причины конфликта", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве пламенем охватило многоэтажку, всплыли детали: "пожарные сбрасывали вызов и ехали полчаса".
Как сообщала Politeka, в Киеве загорелось кафе, подозревают поджог: "Неоднократно предлагали переехать, но...".
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.