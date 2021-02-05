Зато все свое

В Киеве выставили на продажу аномально маленькую квартиру, площадь которой - всего 6 квадратных метров

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Украинские новости".

Так, в украинской столице продают квартиру, общий метраж которой - всего 6 кв. м. Объявление о продаже такого "компактного" жилья появилось на одной из торговых площадок в сети.

Сообщается, что эта квартира находится на улице Яворницкого в Святошинском районе Киева, поселок Беличи.

При этом в эти шесть метров умудрились поместить и душ, и туалет, и даже кухню.

"Цокольное помещение свободного предназначения переделано в отдельную маленькую квартиру. Общая площадь 6 квадратных метров. Все свое, бойлер, плита для приготовления пищи, холодильник, батарея, стиральная машина, душ, туалет, диван, шкаф", - говорится в объявлении.

Окон в квартире нет, а унитаз вмонтирован в пол.

Такую квартиру ее владельцы хотят продать за 9 тысяч долларов (около 250 тыс. гривен).

Таким образом, 1 квадратный метр квартиры стоит 1,5 тысяч долларов.

Также в сети показали фото дома, в котором находится это миниатюрное помещение.

Квартира находится в 1,5 км от станции метро "Академгородок".

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