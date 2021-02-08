Под Киевом произошла драка со стрельбой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что в селе Червоном Фастовского района Киевской области происходит драка со стрельбой. На место происшествия прибыли правоохранители и установили, что 29-летний хулиган в состоянии алкогольного опьянения устроил драку с двумя жителями города Фастов, достал пистолет и совершил два выстрела.

Фастовчанин выхватил пистолет у злоумышленника и вскоре передал его работникам полиции. В результате драки и стрельбы никто из участников конфликта не пострадал.

Правоохранители задержали правонарушителя. Им оказался житель села Паляниченцы Фастовского района. Обнаруженный у него пистолет "ФОРТ 17Р" для отстрела резиновыми пулями изъяли и направили на соответствующую экспертизу.

Также было опубликовано фото оружия.

Хулигана задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от трех до семи лет", - сообщили правоохранители.

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