Киевляне бьют тревогу из-за "попрошаек", которые привлекают к своей деятельности теплолюбивых экзотических животных

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик UAnimals.

Так, в Сети появились фото обезьяны, которую выводят на центральную улицу столицы для фото с прохожими за деньги.

При этом зоозащитники возмущены тем, что правоохранители никак не отреагировали на данный факт и отказались изымать животное.

"Мы не видим факта жестокого обращения, изымать животное не будем!" - такой ответ, по словам зоозащитников, дали патрульные, которых активисты UAnimals вызвали на Крещатик.

Активисты утверждают, что теплолюбивых обезьян ежедневно, как игрушек, выводят на центральную улицу города, чтобы предоставлять фотоуслуги. При этом на улице 3 градуса мороза, однако это не мешает "предпринимателям" весь день держать обезьян привязанными на коротком поводке, без свободного доступа к воде или пище.

"Обезьяны вынуждены “зарабатывать” без передышки на шумной улице в условиях непомерного стресса. В результате активисты добились лишь очередного составления протокола об административных правонарушениях по части 3 статьи 88-1 ("Нарушение правил содержания диких животных в неволе") и в очередной раз ожидается передача дела на рассмотрение суда", - говорится в сообщении.

Зоозащитники уверяют, что патрульные могли изъять животное у "предпринимателей", ведь на связи с активистами была основательница “Приюта для диких животных”, которая согласилась взять на себя уход и реабилитацию животных.

"Мы призываем правоохранительные органы отреагировать на эту ситуацию и помочь прекратить издевательства над животными в столице", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

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