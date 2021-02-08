Киевляне бьют тревогу из-за "попрошаек", которые привлекают к своей деятельности теплолюбивых экзотических животных
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик UAnimals.
Так, в Сети появились фото обезьяны, которую выводят на центральную улицу столицы для фото с прохожими за деньги.
При этом зоозащитники возмущены тем, что правоохранители никак не отреагировали на данный факт и отказались изымать животное.
"Мы не видим факта жестокого обращения, изымать животное не будем!" - такой ответ, по словам зоозащитников, дали патрульные, которых активисты UAnimals вызвали на Крещатик.
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Активисты утверждают, что теплолюбивых обезьян ежедневно, как игрушек, выводят на центральную улицу города, чтобы предоставлять фотоуслуги. При этом на улице 3 градуса мороза, однако это не мешает "предпринимателям" весь день держать обезьян привязанными на коротком поводке, без свободного доступа к воде или пище.
"Обезьяны вынуждены “зарабатывать” без передышки на шумной улице в условиях непомерного стресса. В результате активисты добились лишь очередного составления протокола об административных правонарушениях по части 3 статьи 88-1 ("Нарушение правил содержания диких животных в неволе") и в очередной раз ожидается передача дела на рассмотрение суда", - говорится в сообщении.
Зоозащитники уверяют, что патрульные могли изъять животное у "предпринимателей", ведь на связи с активистами была основательница “Приюта для диких животных”, которая согласилась взять на себя уход и реабилитацию животных.
"Мы призываем правоохранительные органы отреагировать на эту ситуацию и помочь прекратить издевательства над животными в столице", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
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