Ссора между соседями началась с драки и переросла в стрельбу

В частности, в Киеве 8 февраля произошла стрельба на улице Сергея Данченко у минимаркета "Коло".

Детали чрезвычайного происшествия рассказала для ТСН пресс-офицер Подольского управления полиции Киева Анна Страшок.

Пресс-офицер уточнила, что вечером, 8 февраля, когда мужчина парковал свою машину на обочине, к нему подошел сосед и сделал замечание, потому что ему что-то не понравилось.

Между соседями началась ссора, которая переросла в драку. Тогда владелец автомобиля взял травматическое оружие и произвел два выстрела в сторону соседа.

Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи на улице Братиславской. Мужчина получил легкие телесные повреждения: ранения мягких тканей затылка и нижней челюсти.

Стрелка задержали и сначала открыли производство по статье" хулиганство ", но потом переквалифицировали на "легкие телесные повреждения". Позже задержанного отпустили до выяснения всех деталей этого бытового конфликта.

Также ранее сообщалось, что двое мужчин обстреляли автомобиль на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе Киева.

По оперативным данным подозреваемые скрылись на иномарке. Для поимки стрелков были задействованы все наряды и патрули города. Менее чем за час столичные оперативники и работники полка особого назначения задержали злоумышленников в Голосеевском районе.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

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