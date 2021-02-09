В Киеве образовались большие пробки из-за ухудшения погодных условий, ведь выпало много снега

В связи с ухудшением погодных условий в столице просят при возможности оставлять детей дома и не отправлять их в школы и детсады. Работа школ в непогоду может изменяться.

Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщается на сайте КГГА.

Он отметил, что все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома.

Мондриевский также подчеркнул, что педагоги ориентированы на то, чтобы как можно эффективнее организовать учебный процесс и проинформировать родителей. А также советует жителям столицы в это время не пользоваться своими автомобилями и не оставлять их на обочинах, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно очистить дороги.

Также ранее сообщалось, что весенние школьные каникулы в 2021 году в Украине будут отличаться от предыдущих.

Так, в первый месяц весны школьникам подарят один дополнительный выходной день - нерабочим будет понедельник, 8 марта, – Международный женский день, который имеет статус государственного праздника.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.