Сразу несколько трагедий под Киевом

Под Киевом произошло несколько пожаров с жертвами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, во вторник, 9 февраля, в селе Кожуховка на улице Садовой загорелся частный дом.

На месте пожарные обнаружили тело хозяина дома 1950 года рождения.

На следующий день, 10 февраля, стало известно о возгорании в жилом доме в селе Ходосовка на улице Шевченко.

По данным ГСЧС, в результате пожара погибли две женщины 1954 и 1986 годов рождения.

Соседи рассказали, что младшая из женщин успела вывести 9-ти летнего ребенка из дома на улицу и вернулась, чтобы забрать маму-инвалида, но, к сожалению, погибла в огне.

Еще один пожар произошел в Белой Церкви на улице Остапа Вишни.

Во время разведки спасатели обнаружили владелицу жилого дома 1949 года рождения с травмой ноги, женщине оказали первую медицинскую помощь и передали ее медицинским работникам.

В ГСЧС призывают граждан соблюдать пожарную безопасность при эксплуатации электрических и нагревательных приборов, используемых в быту.

"Не оставляйте без присмотра затопленную печь или плиту. Не оставляйте малых детей возле затопленной печи без присмотра взрослых", - обращаются спасатели к гражданам.

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