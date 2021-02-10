Под Киевом произошло несколько пожаров с жертвами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, во вторник, 9 февраля, в селе Кожуховка на улице Садовой загорелся частный дом.
На месте пожарные обнаружили тело хозяина дома 1950 года рождения.
На следующий день, 10 февраля, стало известно о возгорании в жилом доме в селе Ходосовка на улице Шевченко.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" сбросила лифчик в честь особой даты, Димопулос не устояла: "Божечки..."
Звезда 1+1 Соломия Витвицкая ошеломила печальным известием о муже: «О, Боже, как жаль»
Потерявшая мужа Тина Кароль достойно ответила Поляковой, назвавшей ее "плакальщицей": "Буду всю жизнь..."
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
По данным ГСЧС, в результате пожара погибли две женщины 1954 и 1986 годов рождения.
Соседи рассказали, что младшая из женщин успела вывести 9-ти летнего ребенка из дома на улицу и вернулась, чтобы забрать маму-инвалида, но, к сожалению, погибла в огне.
Еще один пожар произошел в Белой Церкви на улице Остапа Вишни.
Во время разведки спасатели обнаружили владелицу жилого дома 1949 года рождения с травмой ноги, женщине оказали первую медицинскую помощь и передали ее медицинским работникам.
В ГСЧС призывают граждан соблюдать пожарную безопасность при эксплуатации электрических и нагревательных приборов, используемых в быту.
"Не оставляйте без присмотра затопленную печь или плиту. Не оставляйте малых детей возле затопленной печи без присмотра взрослых", - обращаются спасатели к гражданам.
Напомним, детский сад загорелся в Киеве, малышей эвакуируют из задымленного здания: первые кадры с места ЧП.
Как сообщала Politeka, трамвай с пассажирами вспыхнул в центре Львова, люди тушили огонь снегом: кадры с места ЧП.
Также Politeka писала, что центр Киева в дыму, мощный пожар охватил историческое здание: кадры с места происшествия.