В Киеве будут судить мужчину, устроившего жестокую расправу над домашними животными

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в Киеве предстанет перед судом мужчина, убивший трех щенков.

Вопиющий случай произошел в январе текущего года, тогда к правоохранителям обратился владелец трех щенков и сообщил, что их убили.

Как оказалось, в квартире многоэтажки на улице Дмитрия Луценко жил хозяин животных и его брат. На момент совершения преступления к ним в гости зашла знакомая. Когда последние оставили брата в комнате наедине с четырьмя двухмесячными щенками, тот начал их душить. Четвертое животное владельцу удалось спасти, когда он увидел, что происходит. Сейчас состояние щенка стабильное, животное еще проходит реабилитацию в ветеринарной клинике. Злоумышленник заявил, что он задушил щенков из-за того, что они ему надоели.

Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, драгер показал результат 1,98 промилле алкоголя.

30-летнего киевлянина, который уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей, задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.