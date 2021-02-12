В Киеве на улице нашли метрвим иностранца
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".
Труп мужчины нашли возле станции метро. Сообщается, что человек замерз на смерть.
"Возле "Черниговской" насмерть замерз иностранец. Тело 23-летнего парня из Швейцарии нашли утром. Ночью его задержали за драку, но около 1:00 отпустили. Как парень оказался в метро без обуви - выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.
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"Черниговская" и все, что там вокруг, вообще как гетто какое-то. Горы мусора, незаконные ларьки, парковка на газонах и вечные пробки", "Я всегда говорила, что "Черниговская" стремная", - пишут в комментариях.
Официального сообщения о трагедии от полиции пока нет.
Ранее сообщалось, что в столице насмерть замерз дворник из Индии, которого уволил и не пустил домой за вещами ЖЭК. Трагедия произошла на улице Героев Космоса, 1. Во дворе нашли тело замерзшего человека - это был дворник, который работал здесь в течение последних двух лет.
Все его деньги, телефон и вещи остались в закрытом подвале. В итоге после морозной ночи дворника нашли мертвым в заброшенном автобусе без окон.
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