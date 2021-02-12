В Киеве мужчина решил сделать из своей трехкомнатной квартиры четыре студии, из-за чего соседи начали бить тревогу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "Сегодня".

Так, в Шевченковском районе столицы жители многоэтажки опасаются, что из-за перепланировки одной из квартир может разрушиться весь дом.

По словам соседей, собственник жилья хочет снести опорные стены, и ремонтные работы здесь проводятся незаконно.

Жильцы дома пошли разбираться сразу после того, как услышали звуки ремонта. Однако в квартиру их впустили лишь по прибытию на место правоохранителей. В помещении обнаружили не только дырявые стены, но и "проект" перепланировки, предусматривающий снос перекрытий и смену сетей водо- и электроснабжения.

Так, из своей трехкомнатной квартиры киевлянин решил сделать аж четыре отдельных студии, в каждой из которых будет туалет, душ, кухня с электроплитой и кровать. Размер самого большого помещения - 18 квадратных метров, а самого маленького - 9 квадратов.

"А если упадет плита перекрытия? Если унитаз упадет кому-то на голову?" - возмутилась одна из жительниц дома.

Между тем владелец жилья уверяет, что "проект" разрабатывался вместе с архитекторами, и никакие правила не нарушаются.

Однако председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко утверждает, что последствия могут быть вплоть до разрушения дома.

Кроме того, по словам жильцов дома, многоэтажка и так находится в предаварийном состоянии – во внешней стене образовалась трещина, а на первом этаже постоянно прорывает трубы.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".