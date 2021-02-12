В Киеве мужчина решил сделать из своей трехкомнатной квартиры четыре студии, из-за чего соседи начали бить тревогу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "Сегодня".
Так, в Шевченковском районе столицы жители многоэтажки опасаются, что из-за перепланировки одной из квартир может разрушиться весь дом.
По словам соседей, собственник жилья хочет снести опорные стены, и ремонтные работы здесь проводятся незаконно.
Жильцы дома пошли разбираться сразу после того, как услышали звуки ремонта. Однако в квартиру их впустили лишь по прибытию на место правоохранителей. В помещении обнаружили не только дырявые стены, но и "проект" перепланировки, предусматривающий снос перекрытий и смену сетей водо- и электроснабжения.
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Так, из своей трехкомнатной квартиры киевлянин решил сделать аж четыре отдельных студии, в каждой из которых будет туалет, душ, кухня с электроплитой и кровать. Размер самого большого помещения - 18 квадратных метров, а самого маленького - 9 квадратов.
"А если упадет плита перекрытия? Если унитаз упадет кому-то на голову?" - возмутилась одна из жительниц дома.
Между тем владелец жилья уверяет, что "проект" разрабатывался вместе с архитекторами, и никакие правила не нарушаются.
Однако председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко утверждает, что последствия могут быть вплоть до разрушения дома.
Кроме того, по словам жильцов дома, многоэтажка и так находится в предаварийном состоянии – во внешней стене образовалась трещина, а на первом этаже постоянно прорывает трубы.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".