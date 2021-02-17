Киевлян предупреждают о яде для животных, разлитом по улицам столицы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Троещина" в соцсети.

Так, в Киеве владельцы животных и неравнодушные бьют тревогу: догхантеры разбрасывали яд по улицам.

"Очередная волна отбитых на всю голову недолюдей разбросала яд по Киеву, возможно и не только. Первое время яд выглядит как розовые пятна (яркие, затем светлеют) на снегу. Он так же опасен для детей", - подчеркнула автор публикации.

Она также отметила, что в некоторых случаях собаке иногда достаточно просто понюхать место, где есть яд, и первую дозу она, считай, уже получила.

Признаки отравления животного - судороги, пена изо рта. В этом случае надо немедленно очистить желудок собаки и вызвать рвоту. На это есть 2-3 минуты с момента, как собака что-то съела на улице. В пасть собаки надо вылить раствор из 30 мл перекиси водорода (один пузырек) и 30 мл воды. Далее следует немедленно вколоть витамин В6, на что есть 10-15 минут с момента отравления. Доза из расчета 5 мл на 1 кг веса. В течение 25-30 минут с момента отравления надо срочно отвезти животное в клинику.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

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