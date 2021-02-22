Киевлянка пожаловалась на ужасный запах в подъезде
Об этом сообщили в сообществе «Киев оперативный».
«У меня жил квартирант, который не выдержал и съехал. Говорит, что задыхался и начались приступы удушья. Три дня вымываем квартиру, мыла общий коридор, но ничего не помогает. Запах палёной изоленты. Думали, что где-то коротит электрика, проверили все, прозвонили всё, натяжные потолки разбирали и смотрели проводку - не оно. Запах именно возле входа в квартиру. Вызывали вчера нашего электрика, проверил все щитки», - пишет женщина.
Просмотрев записи камер видеонаблюдения в подъезде, владелица квартиры онемела.
«У меня просто шок, как оказалось, пересмотрев камеры - приходит барышня, подливает что-то в дверь на этаж и уходит», - рассказала она.
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Ранее сообщалось, что 19 февраля, неизвестный сорвал уроки в школе №191 на улице Ивана Миколайчука на Березняках. На место инцидента приехала полиция. Всех воспитанников школы эвакуировали из учебного заведения и вывели на улицу.
Известно, что анонимное сообщение о минировании здания учебного заведения поступило по телефону. За день до этого, 18 февраля, также заявляли о минировании нескольких учебных заведений столицы.
В частности, правоохранители столицы отрабатывали сообщения о минировании учебных заведений, а также станций метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта".
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.