Киевлянка пожаловалась на ужасный запах в подъезде

Об этом сообщили в сообществе «Киев оперативный».

«У меня жил квартирант, который не выдержал и съехал. Говорит, что задыхался и начались приступы удушья. Три дня вымываем квартиру, мыла общий коридор, но ничего не помогает. Запах палёной изоленты. Думали, что где-то коротит электрика, проверили все, прозвонили всё, натяжные потолки разбирали и смотрели проводку - не оно. Запах именно возле входа в квартиру. Вызывали вчера нашего электрика, проверил все щитки», - пишет женщина.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения в подъезде, владелица квартиры онемела.

«У меня просто шок, как оказалось, пересмотрев камеры - приходит барышня, подливает что-то в дверь на этаж и уходит», - рассказала она.

Ранее сообщалось, что 19 февраля, неизвестный сорвал уроки в школе №191 на улице Ивана Миколайчука на Березняках. На место инцидента приехала полиция. Всех воспитанников школы эвакуировали из учебного заведения и вывели на улицу.

Известно, что анонимное сообщение о минировании здания учебного заведения поступило по телефону. За день до этого, 18 февраля, также заявляли о минировании нескольких учебных заведений столицы.

В частности, правоохранители столицы отрабатывали сообщения о минировании учебных заведений, а также станций метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта".

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.