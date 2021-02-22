В Киеве аферисты "продавали" людям несуществующие "евробляхи"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, в столице было сообщено о подозрении двум лицам по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, участники преступной схемы размещали в Сети объявления о продаже автомобилей из Европы по заниженным ценам. В дальнейшем во время общения с потенциальными покупателями аферисты отмечали необходимость осуществления авансовых платежей и перерасчета дополнительных средств для растаможки автомобилей. Получив деньги от потерпевших, мошенники просто исчезали - они выключали мобильные телефоны и удаляли с сайта соответствующие объявления. От мошеннических действий этой группы лиц пострадали жители Киева, Одессы, Черкасс и других регионов Украины.

В результате правоохранителями были задержаны двое жителей города Сумы, причастных к преступной схеме. Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Если вы стали жертвой подобной аферы на протяжении 2020-2021 годов, просим обратиться в Соломенский УП ГУНП в г. Киеве или в Киевскую местную прокуратуру N 9", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".