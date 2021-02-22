Под Киевом школьникам запретили фотографировать еду, которой их кормят в учебном заведении

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, недавно жительница города Обухов Киевской области рассказала о курьезном случае в одном из местных лицеев.

По словам женщины, в Академическом лицее №3, который находится в городе Обухов, педагоги запретили фотографировать детям еду в столовой, которую они же и едят.

Это возмутило многих, и пользователь социальной сети Facebook Татьяна Гуменюк решила обратиться по этому поводу непосредственно к директору учебного заведения. Она хотела разобраться, в чем же дело, на что получила интересный ответ.

Хоменко Надежда, директор школы, ответила, что дети должны получить разрешение от всех участников учебного процесса, и только потом можно будет сделать фото.

При этом родителям в школу заходить нельзя из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, контролировать, что едят дети, они не могут. Директор на встречу родителям идти отказывается.

"Вместо того, чтобы идти на встречу, директор создает препятствия. Есть подозрение, что не зря. Друзья, накидайте идей, как дальше действовать и какими законами оперировать", - говорится в сообщении.

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