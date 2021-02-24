Жителей Киевской области предупреждают о новой схеме мошенничества в интернете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полции Киевской области.

Так, люди уже стали жертвами интернет-мошенников, которые предлагают трудоустройство и требуют за это определенную сумму денег.

"Работники киберполиции Киевщины на постоянной основе осуществляют мониторинг и изучение обращений граждан, поступающих на форму обратной связи киберполиции. По его результатам был проведен анализ самых распространенных вопросов, а именно мошенничеств в отношении граждан Украины по поводу "удаленной" работы и трудоустройством за пределами государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники создают в сети фейковые аккаунты, замаскированные под официальные страницы обществ, организаций, которые предлагают трудоустройство. На таких страницах распространялась недостоверная информация о трудоустройстве от имени официальных организаций. В результате онлайн-мошенники обогащались за счет средств доверчивых граждан за якобы оформление необходимых документов.

В киберполиции не сообщают, сколько людей на Киевщине стали жертвами таких мошеннических действий, и о какой сумме ущерба идет речь.

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