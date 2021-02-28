Огонь тушат не только сотрудники ГСЧС

В столице произошел пожар, на тушение которого пришлось привлекать команду по спасению животных

На место происшествия пожарные прибыли утром, 28 февраля, пишет Politeka.net. Вероятной причиной возгорания мог стать поджог.

Так, огонь охватил объект, который в городе называют бывшей тюрьмой НКВД. Здание имеет много подземных ходов. Кроме сотрудников ГСЧС к тушению присоединилась команда спасения животных, у которой есть большой опыт спасательных операций в подземных помещениях.

Кадры с места опубликовали в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Стоит отметить, что здание находится на Печерске в районе «Киевской крепости» и уже давно не эксплуатируется.

В 50-х годах XX века помещения «законсервировали». Вход заложили кирпичами и бетонными плитами, заградив доступ массивной кованой решеткой.

По одной версии, это бывшая тюрьма НКВД, а по другой - оборонительные сооружения начала XIX века, которыми не пользовались по назначению.

Ранее мы писали, что 26 февраля около двух часов ночи спасателям сообщили о пожаре во многоэтажке на ул. Симиренко, 26, что в Святошинском районе Киева.

Как оказалось, в комнате одной из квартир произошло возгорание на диване на площади 1 квадратный метр.

Во время разведки спасатели обнаружили в квартире тело мужчины 1957 года рождения.

Причина возгорания пока неизвестна.

В результате пострадала квартира погибшего и его вещи.

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